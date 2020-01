மாவட்ட செய்திகள்

வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்த்தல், நீக்குதல், திருத்தம் தொடர்பான சிறப்பு முகாம் அதிகாரி ஆய்வு + "||" + Special Camping Officer Examination on Nomination, Deletion and Revision of Voters List

