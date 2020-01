மாவட்ட செய்திகள்

மனித சமூகத்திற்கு சுவாமி விவேகானந்தர் ஒரு உந்துசக்தி - முதல்-மந்திரி எடியூரப்பா பேச்சு + "||" + To the human community Swami Vivekananda is a driving force First-Minister Yeddyurappa Speech

மனித சமூகத்திற்கு சுவாமி விவேகானந்தர் ஒரு உந்துசக்தி - முதல்-மந்திரி எடியூரப்பா பேச்சு