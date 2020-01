மாவட்ட செய்திகள்

தாளவாடி அருகே குளத்தில் மண் அள்ளிய டிராக்டர்களை சிறைபிடித்த பொதுமக்கள் + "||" + Civilians trapped in mud tractors in pond near Dalavadi

தாளவாடி அருகே குளத்தில் மண் அள்ளிய டிராக்டர்களை சிறைபிடித்த பொதுமக்கள்