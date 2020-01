மாவட்ட செய்திகள்

மைசூருவில், அரசு பள்ளியில் வகுப்பறைகளாக மாறிய ரெயில் பெட்டிகள் + "||" + In Mysore, railway boxes that became classrooms at the government school

மைசூருவில், அரசு பள்ளியில் வகுப்பறைகளாக மாறிய ரெயில் பெட்டிகள்