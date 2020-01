மாவட்ட செய்திகள்

அரசு மருத்துவமனைக்கு கூடுதல் டாக்டர்களை நியமிக்க வலியுறுத்தல் + "||" + Insist on appointing additional doctors to the Government Hospital

அரசு மருத்துவமனைக்கு கூடுதல் டாக்டர்களை நியமிக்க வலியுறுத்தல்