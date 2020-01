மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடக மாநிலபா.ஜனதா தலைவர் ஆனார் நளின்குமார் கட்டீல்3 ஆண்டுகள் பதவி வகிப்பார் + "||" + State of Karnataka Nalin Kumar Katheel became the Janata Party leader

கர்நாடக மாநிலபா.ஜனதா தலைவர் ஆனார் நளின்குமார் கட்டீல்3 ஆண்டுகள் பதவி வகிப்பார்