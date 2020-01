மாவட்ட செய்திகள்

கடையம் அருகே, கடன் தொல்லையால் ஒரே குடும்பத்தில் 3 பேர் விஷம் குடித்தனர்: வியாபாரி சாவு; மனைவி-மகனுக்கு தீவிர சிகிச்சை + "||" + Three people in the same family were poisoned due to debt problems The merchant dies

