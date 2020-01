மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி அருகே பெரியசூரியூரில் ஜல்லிக்கட்டு: சீறிப்பாய்ந்த காளைகளை அடக்க முயன்ற காளையர்கள் + "||" + Jallikattu at Periyasuriyur near Trichy: Bullocks trying to suppress raging bull

திருச்சி அருகே பெரியசூரியூரில் ஜல்லிக்கட்டு: சீறிப்பாய்ந்த காளைகளை அடக்க முயன்ற காளையர்கள்