எருதுவிடும் விழாவில் காளை முட்டியதில் விவசாயி பலி வேடிக்கை பார்க்க வந்தபோது பரிதாபம் + "||" + It was awful when the farmer kills the bull at a buffalo festival

