மாவட்ட செய்திகள்

வீடு கட்டுவதற்காக தோண்டப்பட்ட 7 அடி ஆழ குழியில் விழுந்த சிறுமி ஒரு மணி நேர போராட்டத்துக்கு பின் மீட்பு + "||" + Rescued after an hour's struggle, the girl fell into a 7-foot-deep ditch to build a house

வீடு கட்டுவதற்காக தோண்டப்பட்ட 7 அடி ஆழ குழியில் விழுந்த சிறுமி ஒரு மணி நேர போராட்டத்துக்கு பின் மீட்பு