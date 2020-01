மாவட்ட செய்திகள்

ஊழல் புகாரினை நிரூபித்தால் பதவியை ராஜினாமா செய்ய தயார் - முதல்-அமைச்சர் நாராயணசாமி ஆவேசம் + "||" + If the corruption complaint is proved Ready to resign First Minister Narayanaswamy obsession

ஊழல் புகாரினை நிரூபித்தால் பதவியை ராஜினாமா செய்ய தயார் - முதல்-அமைச்சர் நாராயணசாமி ஆவேசம்