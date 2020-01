மாவட்ட செய்திகள்

திருமணமாகி 2 நாட்களில், முதலிரவே நடக்காத நிலையில்ரூ.5 லட்சம் கடனுக்காக மனைவியை நண்பனுக்கு விருந்தாக்க முயற்சி + "||" + 2 days after getting married Attempt to entertain wife and friend for a loan of Rs 5 lakh

