மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடக மந்திரிசபை விரிவாக்கம் குறித்துஅமித்ஷாவுடன் எடியூரப்பா ஆலோசனைவெளிநாடு சென்றுவிட்டு டெல்லி வருமாறு அறிவுரை + "||" + Regarding the expansion of Karnataka Cabinet Yeddyurappa's consultation with Amit Shah

கர்நாடக மந்திரிசபை விரிவாக்கம் குறித்துஅமித்ஷாவுடன் எடியூரப்பா ஆலோசனைவெளிநாடு சென்றுவிட்டு டெல்லி வருமாறு அறிவுரை