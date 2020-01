மாவட்ட செய்திகள்

அனைத்து மாவட்டங்களிலும்போலீசாருக்கு துப்பாக்கி சுடும் பயிற்சி மையம்முதல்-மந்திரி உத்தவ் தாக்கரே அறிவிப்பு + "||" + In all districts Sniper Training Center for Police Announcement of Uttav Thackeray

அனைத்து மாவட்டங்களிலும்போலீசாருக்கு துப்பாக்கி சுடும் பயிற்சி மையம்முதல்-மந்திரி உத்தவ் தாக்கரே அறிவிப்பு