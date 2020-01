மாவட்ட செய்திகள்

55 ஆயிரம் பேர் பங்கேற்ற மாரத்தான் போட்டிமுதல்-மந்திரி உத்தவ் தாக்கரே தொடங்கி வைத்தார் + "||" + Marathon Competition with 55 thousand participants Inaugurated by First Minister Uttav Thackeray

