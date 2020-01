மாவட்ட செய்திகள்

கைதான 2 பேருக்கும் போலீஸ் காவலுக்கு அனுமதி கிடைக்கும் அரசு வக்கீல் ஞானசேகர் நம்பிக்கை + "||" + State Attorney Gnanasekar hopes to get permission for police custody for the two arrested

கைதான 2 பேருக்கும் போலீஸ் காவலுக்கு அனுமதி கிடைக்கும் அரசு வக்கீல் ஞானசேகர் நம்பிக்கை