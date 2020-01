மாவட்ட செய்திகள்

வெளிநாட்டில் வேலை வாங்கி தருவதாக கூறி ரூ.30 லட்சம் மோசடி டிராவல்ஸ் உரிமையாளர் கைது + "||" + The owner of Rs 30 lakhs fraudulent travels has been arrested for allegedly offering employment abroad

வெளிநாட்டில் வேலை வாங்கி தருவதாக கூறி ரூ.30 லட்சம் மோசடி டிராவல்ஸ் உரிமையாளர் கைது