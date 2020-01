மாவட்ட செய்திகள்

10-ம் வகுப்பு வரை மராத்தி பாடம் கட்டாயம்: அடுத்த சட்டசபை கூட்டத்தில் மசோதா மந்திரி சுபாஷ் தேசாய் தகவல் + "||" + Marathi lesson is compulsory till 10th grade Bill at the next legislative session

10-ம் வகுப்பு வரை மராத்தி பாடம் கட்டாயம்: அடுத்த சட்டசபை கூட்டத்தில் மசோதா மந்திரி சுபாஷ் தேசாய் தகவல்