மாவட்ட செய்திகள்

விவசாய திட்டங்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும் ஊராட்சி தலைவர்களுக்கு, கலெக்டர் அறிவுறுத்தல் + "||" + Agricultural projects should be given importance to the leaders of the panchayat

விவசாய திட்டங்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும் ஊராட்சி தலைவர்களுக்கு, கலெக்டர் அறிவுறுத்தல்