மாவட்ட செய்திகள்

கோவில் விழாக்களில் இரவு முழுவதும் கலைநிகழ்ச்சி நடத்த அனுமதிக்க வேண்டும் - கலெக்டரிடம் கோரிக்கை மனு + "||" + During temple ceremonies All night long Will allow to hold concert Petition to Collector

கோவில் விழாக்களில் இரவு முழுவதும் கலைநிகழ்ச்சி நடத்த அனுமதிக்க வேண்டும் - கலெக்டரிடம் கோரிக்கை மனு