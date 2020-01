மாவட்ட செய்திகள்

ஓசிப்பயணம் செய்தவர்களிடம் ஒரே ஆண்டில் ரூ.1½ கோடி அபராதம் வசூலித்த டிக்கெட் பரிசோதகர் + "||" + Ticket Examiner was fined Rs 1 crore in the same year

ஓசிப்பயணம் செய்தவர்களிடம் ஒரே ஆண்டில் ரூ.1½ கோடி அபராதம் வசூலித்த டிக்கெட் பரிசோதகர்