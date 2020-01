மாவட்ட செய்திகள்

போக்சோ வழக்குகளில் குற்றவாளிகளை உடனுக்குடன் கைது செய்ய வேண்டும் - மாவட்ட போலீஸ் சூப்பிரண்டு ஜெயக்குமார் அறிவுரை + "||" + In cases pokco The culprits should be arrested immediately

போக்சோ வழக்குகளில் குற்றவாளிகளை உடனுக்குடன் கைது செய்ய வேண்டும் - மாவட்ட போலீஸ் சூப்பிரண்டு ஜெயக்குமார் அறிவுரை