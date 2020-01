மாவட்ட செய்திகள்

மது குடித்துவிட்டு வாகனம் ஓட்டியதால் விபத்து: வாலிபருக்கு திருச்சி கோர்ட்டு நூதன தண்டனை - போலீசாருடன் இணைந்து போக்குவரத்தை ஒழுங்குபடுத்தினார் + "||" + Accident due to drunk driving Trichy Court new sentence for plaintiff He coordinated the traffic along with the police

மது குடித்துவிட்டு வாகனம் ஓட்டியதால் விபத்து: வாலிபருக்கு திருச்சி கோர்ட்டு நூதன தண்டனை - போலீசாருடன் இணைந்து போக்குவரத்தை ஒழுங்குபடுத்தினார்