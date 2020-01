மாவட்ட செய்திகள்

சங்கரன்கோவிலில் 187 பயனாளிகளுக்கு ரூ.4 கோடியில் வீடு கட்ட ஆணை - அமைச்சர் ராஜலட்சுமி வழங்கினார் + "||" + In sankarankovil In order to build a house for Rs 4 crore to 187 beneficiaries Presented by Minister Rajalakshmi

