மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி துப்பாக்கி சூடு சம்பவம்: “தேவைப்பட்டால் சம்மன் அனுப்பி ரஜினிகாந்திடம் விசாரிக்கப்படும்” - ஒருநபர் ஆணைய வக்கீல் தகவல் + "||" + Tuticorin firing incident If necessary, summon will be sent to Rajinikanth to inquire Commission lawyer informed person

தூத்துக்குடி துப்பாக்கி சூடு சம்பவம்: “தேவைப்பட்டால் சம்மன் அனுப்பி ரஜினிகாந்திடம் விசாரிக்கப்படும்” - ஒருநபர் ஆணைய வக்கீல் தகவல்