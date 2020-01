மாவட்ட செய்திகள்

திருவாரூர் அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனையில் இருந்து, 32 குழந்தைகள் இலவச இருதய அறுவை சிகிச்சைக்காக சென்னைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் + "||" + 32 for free heart surgery for children They were sent to Madras

திருவாரூர் அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனையில் இருந்து, 32 குழந்தைகள் இலவச இருதய அறுவை சிகிச்சைக்காக சென்னைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர்