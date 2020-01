மாவட்ட செய்திகள்

திண்டுக்கல் வழியாக வெளியூர்களுக்கு செல்லும் ரெயில்களில், முன்பதிவு இருக்கைக்கு முன்னுரிமை கிடைக்காமல் அவதிப்படும் முதியவர்கள் + "||" + On the trains, seniors who suffer from preference for the reserved seat

திண்டுக்கல் வழியாக வெளியூர்களுக்கு செல்லும் ரெயில்களில், முன்பதிவு இருக்கைக்கு முன்னுரிமை கிடைக்காமல் அவதிப்படும் முதியவர்கள்