மாவட்ட செய்திகள்

மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டத்தில் ந‌‌ஷ்டஈடு பெற்று தரக்கோரி தீக்குளிக்க முயன்ற வாலிபரால் பரபரப்பு + "||" + At the meeting of the people grieving day Tarakkori get compensation Excited by the young man who tried to fire

மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டத்தில் ந‌‌ஷ்டஈடு பெற்று தரக்கோரி தீக்குளிக்க முயன்ற வாலிபரால் பரபரப்பு