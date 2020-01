மாவட்ட செய்திகள்

அப்போதி அடிகள் குருபூஜைக்கு அனுமதி மறுப்பு: சங்கரநாராயணசுவாமி கோவிலில் பல்வேறு அமைப்பினர்-அரசியல் கட்சியினர் தர்ணா + "||" + At the Sankaranarayanaswamy temple Various organizations-political parties Darna

அப்போதி அடிகள் குருபூஜைக்கு அனுமதி மறுப்பு: சங்கரநாராயணசுவாமி கோவிலில் பல்வேறு அமைப்பினர்-அரசியல் கட்சியினர் தர்ணா