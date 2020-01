மாவட்ட செய்திகள்

வேலூர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அலுவலகம் திறப்பு: தொகுதியை திருக்கோவிலாக பார்க்க வேண்டும் - தி.மு.க. பொருளாளர் துரைமுருகன் பேச்சு + "||" + Suites To be seen in the temple DMK Treasurer Duraimurugan's speech

வேலூர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அலுவலகம் திறப்பு: தொகுதியை திருக்கோவிலாக பார்க்க வேண்டும் - தி.மு.க. பொருளாளர் துரைமுருகன் பேச்சு