மாவட்ட செய்திகள்

குப்பை கொட்ட எதிர்ப்பு தெரிவித்து வாயில் கருப்பு துணி கட்டி பொதுமக்கள் ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + Tie the black cloth in the mouth Public demonstration

குப்பை கொட்ட எதிர்ப்பு தெரிவித்து வாயில் கருப்பு துணி கட்டி பொதுமக்கள் ஆர்ப்பாட்டம்