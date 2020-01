மாவட்ட செய்திகள்

ராஜீவ்காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையில் கொரோனா வைரஸ் சிகிச்சைக்கு தனி ‘வார்டு’ + "||" + Rajiv Gandhi At the Government General Hospital The coronavirus virus

ராஜீவ்காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையில் கொரோனா வைரஸ் சிகிச்சைக்கு தனி ‘வார்டு’