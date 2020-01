மாவட்ட செய்திகள்

மாணவர்களுக்கு மனஅழுத்தத்தை தரும்: “5, 8-ம் வகுப்புகளுக்கு பொதுத்தேர்வு தேவையற்றது” - கனிமொழி எம்.பி. பேட்டி + "||" + Mental stress for students: "General Elections Unnecessary for Grades 5 and 8"

மாணவர்களுக்கு மனஅழுத்தத்தை தரும்: “5, 8-ம் வகுப்புகளுக்கு பொதுத்தேர்வு தேவையற்றது” - கனிமொழி எம்.பி. பேட்டி