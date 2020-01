மாவட்ட செய்திகள்

திருமண உதவித்திட்டத்திற்கு பரிந்துரைக்க ரூ.2 ஆயிரம் லஞ்சம் வாங்கிய பெண் ஊழியர் கைது + "||" + To recommend to the marriage assistance program Accepting a bribe of Rs 2 lakh Woman employee arrested

திருமண உதவித்திட்டத்திற்கு பரிந்துரைக்க ரூ.2 ஆயிரம் லஞ்சம் வாங்கிய பெண் ஊழியர் கைது