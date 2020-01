மாவட்ட செய்திகள்

தமிழகத்தில் ரூ.250 கோடியில் குளங்கள், ஊரணிகள் சீரமைப்பு - ஊராட்சி துறை இயக்குனர் தகவல் + "||" + In TamilNadu Rs.250 crore Renovation of ponds and plantings Information of the Director of Panchayat Department

தமிழகத்தில் ரூ.250 கோடியில் குளங்கள், ஊரணிகள் சீரமைப்பு - ஊராட்சி துறை இயக்குனர் தகவல்