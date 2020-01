மாவட்ட செய்திகள்

வங்கி கடன் வாங்கி தருவதாக ரூ.6 லட்சம் மோசடி - 3 பேர் மீது வழக்கு + "||" + The bank is lending Rs.6 lakh fraud Case against 3 others

வங்கி கடன் வாங்கி தருவதாக ரூ.6 லட்சம் மோசடி - 3 பேர் மீது வழக்கு