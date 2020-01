மாவட்ட செய்திகள்

ஓசூரில், தனியார் நிறுவனத்தில் ரூ.6¼ லட்சம் திருடிய மர்ம நபர் போலீசை கண்டதும் பணத்தை வீசி விட்டு தப்பி ஓட்டம் + "||" + In private company Mysterious person who stole Rs.6 lakh Throwing money away at the sight of the police fled

ஓசூரில், தனியார் நிறுவனத்தில் ரூ.6¼ லட்சம் திருடிய மர்ம நபர் போலீசை கண்டதும் பணத்தை வீசி விட்டு தப்பி ஓட்டம்