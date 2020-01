மாவட்ட செய்திகள்

சட்டப்பேரவை குழுவுக்கு மனுக்கள் அனுப்பலாம் - கலெக்டர் ஷில்பா தகவல் + "||" + Petitions can be sent to the Legislative Council - Collector Shilpa Information

சட்டப்பேரவை குழுவுக்கு மனுக்கள் அனுப்பலாம் - கலெக்டர் ஷில்பா தகவல்