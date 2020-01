மாவட்ட செய்திகள்

சிக்பள்ளாப்பூர் அருகே கிராம பஞ்சாயத்து உறுப்பினரை கொல்ல முயற்சி + "||" + An attempt to kill a village panchayat member near Chikballapur

சிக்பள்ளாப்பூர் அருகே கிராம பஞ்சாயத்து உறுப்பினரை கொல்ல முயற்சி