மாவட்ட செய்திகள்

ஊழல் குற்றச்சாட்டை நிரூபித்தால் ராஜினாமா செய்ய தயார் - அமைச்சர் நமச்சிவாயம் உறுதி + "||" + Ready to resign if proven guilty of corruption Minister Namachivayam confirmed

ஊழல் குற்றச்சாட்டை நிரூபித்தால் ராஜினாமா செய்ய தயார் - அமைச்சர் நமச்சிவாயம் உறுதி