மாவட்ட செய்திகள்

தமிழகத்தில் புதிய கால்நடை மருத்துவ கல்லூரிகள் தொடங்குவது பற்றி ஆலோசிக்கப்படும் - அமைச்சர் உடுமலை ராதாகிருஷ்ணன் பேட்டி + "||" + In TamilNadu Opening of New Veterinary Colleges Will be consulted Interview with Minister Udumalai Radhakrishnan

தமிழகத்தில் புதிய கால்நடை மருத்துவ கல்லூரிகள் தொடங்குவது பற்றி ஆலோசிக்கப்படும் - அமைச்சர் உடுமலை ராதாகிருஷ்ணன் பேட்டி