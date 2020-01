மாவட்ட செய்திகள்

தமிழகத்தில் கோடை காலத்தில் ஒரு நிமிடம்கூட மின்தடை இருக்காது - நாமக்கல்லில் அமைச்சர் தங்கமணி பேட்டி + "||" + During the summer in Tamil Nadu A minute; There will be no resistor Interview with Minister Thangamani at Namakkal

தமிழகத்தில் கோடை காலத்தில் ஒரு நிமிடம்கூட மின்தடை இருக்காது - நாமக்கல்லில் அமைச்சர் தங்கமணி பேட்டி