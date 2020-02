மாவட்ட செய்திகள்

பூதப்பாண்டி பூதலிங்கசாமி கோவிலில் தீ விபத்து; தேர் சட்டங்கள் தீயில் எரிந்து நாசம் + "||" + Fire breaks out at Poothapandi Boodalingasamy temple Chariot boards set on fire

பூதப்பாண்டி பூதலிங்கசாமி கோவிலில் தீ விபத்து; தேர் சட்டங்கள் தீயில் எரிந்து நாசம்