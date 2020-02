மாவட்ட செய்திகள்

சிறப்பு சட்டமன்ற கூட்டத்துக்கு முன்பாக தனவேலுவின் எம்.எல்.ஏ. பதவியை பறிக்க திட்டம் + "||" + Before the special legislative session Thanavelu's MLA Plan to snatch the post

சிறப்பு சட்டமன்ற கூட்டத்துக்கு முன்பாக தனவேலுவின் எம்.எல்.ஏ. பதவியை பறிக்க திட்டம்