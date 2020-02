மாவட்ட செய்திகள்

ஆயுர்வேத மருத்துவக்கல்லூரி ஆண்டு விழா ; போட்டிகளில் வெற்றிபெற்ற மாணவ-மாணவிகளுக்கு பரிசு + "||" + Ayurvedic Medical College Anniversary; Prize for student-athletes who won the competition

ஆயுர்வேத மருத்துவக்கல்லூரி ஆண்டு விழா ; போட்டிகளில் வெற்றிபெற்ற மாணவ-மாணவிகளுக்கு பரிசு