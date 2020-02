மாவட்ட செய்திகள்

ஒரே குடும்பத்தில் 3 பேர் தற்கொலைமகள் திருமணத்துக்கு வாங்கிய கடனுக்காக வீட்டை விற்றதால் விரக்தி + "||" + 3 members of the same family commit suicide

ஒரே குடும்பத்தில் 3 பேர் தற்கொலைமகள் திருமணத்துக்கு வாங்கிய கடனுக்காக வீட்டை விற்றதால் விரக்தி