மாவட்ட செய்திகள்

கண்டலேறு அணையில் இருந்து பூண்டி ஏரிக்கு 4 மாதங்களில் 5 டி.எம்.சி. தண்ணீர் + "||" + From the Kndaleru dam To Boondi Lake In 4 months 5 TMC. Water

கண்டலேறு அணையில் இருந்து பூண்டி ஏரிக்கு 4 மாதங்களில் 5 டி.எம்.சி. தண்ணீர்