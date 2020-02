மாவட்ட செய்திகள்

போலீசாரின் வாகன சோதனையில் போக்குவரத்து விதிகளை மீறியதாக ஒரேநாளில் 1,620 வழக்குகள் பதிவு + "||" + Over 1,620 cases of traffic violations have been registered in one day

போலீசாரின் வாகன சோதனையில் போக்குவரத்து விதிகளை மீறியதாக ஒரேநாளில் 1,620 வழக்குகள் பதிவு