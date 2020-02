மாவட்ட செய்திகள்

சித்ரதுர்கா அருகே லாரியின் டயர் வெடித்து கம்பி சிதறி தாக்கியதில் தம்பதி சாவு 6 குழந்தைகள் அனாதையான சோகம் + "||" + Near Chitradurga Larry tire burst In hitting the wire The couple dies

சித்ரதுர்கா அருகே லாரியின் டயர் வெடித்து கம்பி சிதறி தாக்கியதில் தம்பதி சாவு 6 குழந்தைகள் அனாதையான சோகம்