மாவட்ட செய்திகள்

நாட்டறம்பள்ளி அருகே பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த 10 யூனிட் மணல் பறிமுதல் + "||" + 10 units of sand was seized from near Nattarampalli

நாட்டறம்பள்ளி அருகே பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த 10 யூனிட் மணல் பறிமுதல்